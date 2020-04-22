Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов и лекарств

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 22 апреля, утвердил введение госрегулирования цен на ряд продуктов питания и медицинских товаров, передает корреспондент «Донецких новостей».

Проект постановления «О мерах по стабилизации цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения» представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

«Проектом постановления предусматривается на период карантина утверждение перечня товаров, которые имеют существенную социальную значимость, и перечня товаров противоэпидемического назначения, всего 48 наименований», – отметил Петрашко.

Также он добавил, что постановлением регулируется порядок декларирования изменения розничных цен на эти товары.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при обсуждении вопроса отметила, что в перечень лекарств, цены на которые подлежат госрегулированию, следует включить препараты, рекомендованные Министерством здравоохранения для лечения коронавирусного заболевания, в частности, Гидроксихлорохин, Фавипиравир, Ремдесивир.

Согласно документу, в перечень продовольственных товаров, цены на которые подлежат госрегулированию, в частности, включены:

крупа гречневая;

сахар-песок;

мука пшеничная (высший сорт);

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной отечественного производства);

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

хлеб пшенично-ржаной;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная);

вода минеральная без газа;

масло сливочное жирностью 72,5%.

Кроме того, в список товаров противоэпидемического назначения включены: парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты) и другое.

Декларирование изменения розничных цен на все указанные товары осуществляется через сайт Госпродпотребслужбы, с использованием электронной подписи.