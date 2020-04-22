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На Донетчину прибыли больше 2 тысяч человек, почти 400 – на самоизоляции

22.04.20 14:48
Василий Гончаренко / Фото: скриншот видео
Василий Гончаренко / Фото: скриншот видео

В Донецкой области продолжают сохраняться риски возникновения новых случаев COVID-19 из-за большого количества приехавших в регион людей и контактных лиц ранее заболевших коронавирусом. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщил и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Василий Гончаренко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Прибыли в Донецкую область 2278 человек. Сегодня еще 397 находятся на самоизоляции и обсервации. Контактных лиц в очагах заболевания – 1145 человек, и сейчас находятся под наблюдением 339 человек», – перечислил Гончаренко.

Он подчеркнул, что из числа контактных лиц и прибывших в область людей всегда могут появиться новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, по состоянию на 22 апреля, в Донецкой области зарегистрированы 18 случаев COVID-19. Из них выздоровели 10 человек, 1 пациент умер.

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