COVID-19: Глава правительства озвучил, что необходимо сделать до завершения карантина

У Кабинета министров Украины есть четкий план выхода из карантина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 апреля, в ходе заседания Кабмина сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

«У нас есть четкий план выхода из карантина. План состоит из 5 этапов. Есть стартовая точка реализации этого плана. Мы условно можем назвать ее "День К". Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах плюс-минус 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%», – сказал Денис Шмыгаль.

По расчетам правительства, «День К» должен наступить 12 мая.

Денис Шмыгаль также назвал задачи, которые необходимо выполнить до завершения карантина.

«У нас есть несколько очень важных задач, которые мы должны выполнить до 11 мая. Первое – это увеличить количество тестирований на коронавирус. Буквально за пару последних недель этот показатель вырос с 700 до 4700 тестов в день. Второе – улучшение обеспечения больниц и медиков всем необходимым. Третье – это введение электронного контроля самоизоляции вместо обсервации», – сказал глава правительства.

Премьер-министр проинформировал, что на практике вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента «Дія».

«Похожую модель внедрили у себя некоторые страны Европы, мира. Похожая модель действует в соседней с нами Польше. Сегодня такая модель будет отдельно представлена», – сообщил Денис Шмыгаль.