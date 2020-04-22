Карантин усилил: На Донбассе наиболее тяжелая ситуация с домашним насилием

С начала карантина почти вдвое выросло количество обращений по случаям домашнего насилия, особенно в Луганской и Донецкой области. Об этом рассказала директор международного благотворительного фонда «Украинский фонд общественного здоровья» Галина Скипальская, передает «Громадське радіо».

«Мы продолжаем поддерживать работу 12-ти мобильных бригад в Луганской и Донецкой областях. Если раньше было 3-5 звонков на одну бригаду, то сейчас это 5-10 звонков – по состоянию на 18 апреля. Скорее всего, этот рост будет идти и дальше», – считает Скипальская.

В основном пострадавшие – женщины и дети. И если в крупных городах система защиты более развита, то в городах и селах – ситуация сложнее.

В благотворительном фонде «Славянское сердце», который помогает жертвам домашнего насилия в Луганской и Донецкой областях, отмечают, что люди не заявляют о таких случаях по разным причинам: боятся, не имеют возможности, имели негативный опыт общения с госструктурами. По опыту, полиция же обычно избегает разбирательств с ситуациями домашнего насилия.

«К сожалению, я еще ни разу не видела истории, когда сотрудники полиции, которые приехали на вызов, сказали потерпевшей как ей надо написать заявление и что делать дальше, куда обращаться. Или хотя бы записали со слов потерпевшей все то, что она говорит. Очень часто полицейские пишут что-то вроде: "пара разобралась на месте", разворачиваются и едут. А женщина даже не понимает: будет ли открыто какое-то дело или нет, будет расследование, юридическое рассмотрение», – комментирует Екатерина Ханева, координатор мобильных бригад фонда «Славянское сердце».

При этом, чтобы судебное разбирательство было успешным, нужно чтобы полиция зафиксировала каждый факт насилия – однако ни полиция, ни госслужбы зачастую этого не делают. Ханева добавляет, что худшая ситуация с фиксированием и реагированием полиции в таких случаях – в Донецкой и Луганской областях.

«В Донецкой и Луганской областях с этим вообще беда. Потому что некомплект [кадрового состава] сумасшедший, максимальное приближение к зоне боевых действий... А в некоторых населенных пунктах наши подопечные, когда во время обострения ситуации вызывают полицию, могут по два часа ее ждать. За эти два часа меня сто раз могут убить», – отмечает координатор.

Обычно о насилии в семье знают и соседи, и родственники – но молчат, считают, что это не их дело. В то же время женщине, которая живет в постоянном стрессе, еще труднее обратиться за помощью. «Женщине, опять же, если мы говорим в контексте наших областей, заявить и что-то сделать в том эмоциональном состоянии, в котором она находится – очень сложно. А государственные сервисы могут быть далеко расположены от нее. У женщины может не быть как возможности (муж не выпускает), так и денег доехать туда. А в условиях, когда перекрыто транспортное сообщение – это вообще вызывает очень большие вопросы», – говорит Ханева.

Она напоминает, что к тому же, по новому постановлению Кабмина, суды в период карантина должны отдавать предпочтение уголовным делам. И дела о домашнем насилии не являются приоритетными, пока не произошло убийство или хотя бы избиение с тяжелыми повреждениями. А чтобы пострадавшие могли участвовать в дистанционном судебном заседании – для этого им надо иметь не менее компьютер.

«Надо понимать, чтобы у женщины была возможность приобщиться к дистанционному рассмотрению дела, она должна иметь электронную подпись. Ее же можно сделать только с помощью карточки. Также у нее должна быть флэшка, компьютер. Она вообще должна понимать, как это делается. А когда она живет на передовой, в забытом селе, и элементарно ее детям есть нечего, она вся избитая и 85 раз вызвала полицию, которая ей никак не помогла, – то у нее нет ни сил, ни мотивации как-то защищать себя. И ей ничего не остается, как смириться и сделать так, чтобы ей просто не стало еще хуже», – объясняет координатор.

Ханева отмечает, что хотя в Украине уже вступили в силу изменения в закон о противодействии домашнему насилию, четкого государственного механизма, который бы защитил пострадавших от насилия – до сих пор нет.

В полиции и службах защиты уверяют, что с начала карантина алгоритм их действий не изменился. Они выезжают и фиксируют все факты насилия. Министерство внутренних дел в Telegram даже запустило чат-бот для борьбы с домашним насилием (@police_helpbot). Оттуда можно узнать, куда обратиться за помощью и получить онлайн-консультацию.

Как сообщалось ранее, 19 апреля в Авдеевке погибла 20-летняя Оксана, в убийстве подозревается ее муж. У Оксаны осталось двое детей – мальчики 2 и 3 года. Женщина жаловалась близким о насилии со стороны супруга, но обращаться в госорганы боялась.