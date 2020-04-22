В Украине начинаются клинические исследования препарата, который помогает от коронавируса, – Офис президента

В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни украинцев.

«Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки», – сказал глава государства.

В Офисе президента пообещали более подробную информацию предоставить позже.