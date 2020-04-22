Жуткое ДТП в Мариуполе: Грузовик сбил велосипедиста

В Мариуполе водитель тягача с полуприцепом при повороте совершил наезд на велосипедиста. В результате 32-летний мужчина погиб на месте. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

Авария произошла во вторник, 21 апреля, около 16:50 в Кальмиусском районе города.

«Тягач под управлением 39-летнего водителя сбил велосипедиста, который пересекал дорогу. Мужчина получил смертельные травмы. Пострадавший – мариуполец, житель Кальмиусского района, 1987 года рождения. Второй участник ДТП – житель Мангушского района, работает водителем грузовых автомобилей», – рассказали в полиции.

Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).