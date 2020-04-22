Разрешить перевозку доноров и отложить медосмотры: Кабмин внес изменения в мероприятия по карантину

Кабинет министров Украины на заседании 22 апреля поддержал предложения Министерства здравоохранения продлить карантин до 11 мая и внести некоторые изменения в карантинные мероприятия, передает корреспондент «Донецких новостей».

Предложения Минздрава по внесению изменений в постановление Кабмина от 11 марта 2020 года №211, которым был установлен карантин, озвучил глава ведомства Максим Степанов.

«Предусматривается продолжение действия карантина до 11 мая 2020 года. Вместе с этим предлагается разрешить перевозки в городском транспорте людей, которые изъявили желание быть донорами крови, потому что в стране сложилась напряженная ситуация с запасами крови. Далее предлагается привлекать к работе отдельные категории работников без прохождения обязательного медицинского осмотра, срок которого пришелся на период карантина», – сказал Степанов.

Кроме того, Минздрав предложил утвердить порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией людей. «Вместе с Минцифры доработано приложение "Дія" для того, чтобы был контроль за людьми, которые находятся на самоизоляции», – уточнил Степанов.

Постановление одобрили с учетом технической доработки.