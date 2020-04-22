В Донецкой области запретят посещение кладбищ в поминальные дни

На Донетчине вводится запрет на посещение кладбищ в поминальные дни. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщил и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Василий Гончаренко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Вчера главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко издал постановление, которое рекомендует всем главам облгосадминистраций и местных госадминистраций решить вопрос о том, чтобы в поминальные дни люди не ходили на кладбища. Я издал постановление как главный санитарный врач области с такими же рекомендациями, и сегодня мы уже получили постановление Кабинета министров, которым Кабмин запрещает посещение кладбищ в поминальные дни», – рассказал Гончаренко.

По его словам, на кладбищах для людей, которые приходят, при общении есть риск инфицироваться коронавирусом.

«Обращаюсь ко всем с просьбой, чтобы на кладбища в поминальные дни не ходили. Можно будет посетить в другие дни, не массово, семьями по 2-3 человека», – добавил Гончаренко.

Напомним, по состоянию на 22 апреля, в Донецкой области зарегистрировано 18 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.