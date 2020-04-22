Кабмин утвердил дополнительные социальные гарантии для ФОПов и малообеспеченных семей

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 22 апреля, принял решение по обеспечению дополнительных социальных гарантий на период карантина для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей, и людей, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Мы усиливаем социальные гарантии для семей, нуждающихся в социальной поддержке в период карантина», – отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Первая программа: предоставлять финансовую помощь на каждого ребенка физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к 1-й и 2-й группе плательщиков единого налога и которые не используют наемный труд, являются плательщиками единого социального взноса. Такие предприниматели и самозанятые лица преимущественно работают в сфере услуг, они вынужденно приостановили свою деятельность, и фактически лишены возможности получать доход. И они сегодня не могут воспользоваться программами поддержки безработных. Поэтому мы предлагаем им на каждого ребенка до 10-летнего возраста помощь в размере прожиточного минимума для детей соответствующих возрастных групп», – рассказала Лазебная.

По расчетам правительства, такую помощь на период карантина и на 1 месяц с даты его отмены получит около 300 тыс. семей. Она будет составлять: для детей до 6-ти лет – 1779 грн, для детей от 6-ти до 10-ти лет – 2218 грн.

«Вторая программа для граждан, которые потеряли работу или не могут трудоустроиться во время карантина. Мы упрощаем им доступ и предоставляем возможность получить государственную социальную помощь для малообеспеченных семей, которая, в свою очередь, предусматривает и доплаты на каждого ребенка», – сообщила министр социальной политики.

По ее словам, при оформлении помощи в доход не будет учитываться полученная заработная плата, а только пособие по безработице. Этой поддержкой будет охвачено около 100 тыс. граждан. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, составит около 3 тыс. грн.

Кроме того, решением правительства увеличивается с 2-х до 3-х месяцев срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг получателями жилищных субсидий и льгот, при наличии которой жилищная субсидия не назначается.

Соответствующее постановление «Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми» принято с условием 3-дневной доработки.