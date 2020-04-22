Правительство приняло порядок использования фонда для борьбы с COVID-19

На заседании сегодня, 22 апреля, Кабинет министров Украины утвердил порядок расходования средств фонда по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.

Финансирование «фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями», согласно закону «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», составляет 64,7 млрд грн.

Средства фонда будут направляться, в частности, на следующие цели:

предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины COVID-19;

предоставление единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19;

меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19.

Финансирование будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к правительству. После того как обращение будет обработано и утверждено Кабинетом министров Украины, окончательное решение о направлении необходимой суммы будут принимать члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Контроль за расходованием средств фонда будет осуществляться представителями законодательной и исполнительной ветвей власти. После завершения каждого месяца, распорядители средств в течение 5-ти дней должны будут направить информацию об использовании финансирования в комитет ВР по вопросам бюджета, в правительство и Министерство финансов. Отдельный мониторинг использования бюджетных средств будет осуществляться непосредственно Минфином.