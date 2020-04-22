Перспективы мира в Украине: 24 апреля можно увидеть дискуссию с участием четырех послов США

24 апреля в 15:00 состоится трансляция дискуссии Киевского форума безопасности с участием четырех послов США – Курта Волкера, Джона Хербста, Стивена Пайфера, Уильяма Тейлора. Об этом сообщает пресс-служба Форума.

Нынешняя онлайн-дискуссии Киевского форума была посвящена состоянию и перспективам мирного процесса и восстановления территориальной целостности Украины.

«Развал Советского Союза произошел после более десяти лет низких цен на нефть. Понимает сегодня хоть кто-то в Москве, что пора остановить агрессию против Украины?.. Для этого есть как минимум две причины. Первая – пандемия... Не понятно, есть ли у Кремля возможности справиться с этим. Второй пункт – пандемия привела к резкому спаду глобального спроса нефти. А российская экономика зависит от углеводородов... И вдруг – они ничего не зарабатывают», – об этом в ходе обсуждения говорил чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета Джон Хербст.

Он не исключил, что в конечном итоге президенту РФ Владимиру Путину придется остановить агрессию на Донбассе. «Поэтому это возможное начало настоящей дискуссии в Москве по этому поводу», – считает Хербст.

В центре внимания разговора высокопоставленных американских и украинских государственных деятелей и дипломатов были главные проблемы защиты Украины от российской агрессии, восстановление территориальной целостности и установление долгосрочного мира в Восточной Европе.

Участие в дискуссии приняли:

Курт Волкер, чрезвычайный и полномочный посол, специальный представитель правительства США по переговорам в отношении Украины (2017-2019 гг.);

Джон Хербст, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине (2003-2006 гг.), директор центра Евразии Атлантического Совета;

Стивен Пайфер, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине (1998-2000 гг.), старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

Уильям Тейлор, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине (2006-2009 гг.) и временно поверенный в делах США в Украине (2019-2020 гг.), вице-президент Американского института мира;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), основатель фонда «Открой Украину» и Киевского форума безопасности;

Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины (2014 г.), дипломатический советник премьер-министра (2015-2016 гг.), член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину».

Трансляция начнется 24 апреля в 15:00 на следующих ресурсах: