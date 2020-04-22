На Донетчине 6 медработников заразились коронавирусом

В Донецкой области зафиксированы случаи заражения коронавирусом у 6-ти медицинских работников. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По медицинским работникам, к сожалению, есть лабораторно подтвержденные случаи, это как врачи, так и фельдшеры. Два врача и четыре медсестры или фельдшера», – уточнил Педенко.

Присутствующий на брифинге и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Василий Гончаренко добавил, что причины заболевания медработников разные.

«Где-то контакт идет. Одна прибыла из Египта. А по месту работы – это реанимационная бригада в Мариуполе, там двое контактных лиц, которые заболели, работая с больными», – рассказал Гончаренко.

Александр Педенко также сообщил, что в целом по состоянию на 22 апреля, в Донецкой области зарегистрированы 18 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусного заболевания, 10 пациентов выздоровели, 1 умер, и 7 находятся на лечении. Из них 2 человека в стационарах, остальные – на амбулаторном лечении.