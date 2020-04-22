В Украине обязательную обсервацию могут заменить «электронной» самоизоляцией

Обязательную обсервацию прибывших и-за границы людей могут сменить на самоизоляцию, при условии контроля за ними с помощью мобильного приложения «Дія». Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сегодня, 22 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Нормы по обязательной обсервации людей, которые приехали из-за границы, были изменены на возможность самоизоляции при условии установления у них соответствующего приложения "Дія", которое было разработано Минцифры и согласовано с Министерством здравоохранения», – прокомментировал Степанов соответствующее решение Кабмина.

По его словам, это даст уверенность в том, что человек, который имеет определенный риск по заболеваемости коронавирусом, будет самоизолирован и у него не будет возможности инфицировать кого-то другого.

Глава Минздрава напомнил, что правительство решило продлить карантин до 11 мая.

«Конечно, это непростое решение, мне очень жаль, что еще больше 2-х недель нам придется жить в таких условиях, но ситуация такая, что мы каждый день имеем прирост заболеваемости на 7-11% к предыдущему дню. Это на фоне того, что мы каждый день увеличиваем количество тестирований, и также увеличивается количество людей, которые заболели COVID-19», – резюмировал Степанов.