Путин в разговоре с Меркель заявил о необходимости закрепления «особого статуса» Донбасса

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин сегодня, 22 апреля, по телефону обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как отмечается, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны. Особое внимание было уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Подчеркнута важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, "ДНР" и "ЛНР". Акцентирована необходимость последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском" формате. Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса», – говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры Германии и России обсудили вопросы, связанные с развитием ситуации в Сирии и Ливии, а также нынешним положением на мировом рынке нефти.