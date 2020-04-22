«Дом» для неподконтрольных: Жители Донбасса по обе стороны линии фронта не обнаружили новый телеканал

С марта на неподконтрольные Украине территории должен был начать вещание украинский телеканал «Дом». Правда, на подконтрольной части Донетчины и Луганщине, а также близ линии разграничения местные жители сигнал «Дома» поймать не могут. Опрошенные жители неподконтрольных территорий, для которых он предназначен, тоже не видели новый телеканал. При этом в руководстве ТК «Дом» уверяют, что на Донбассе люди их видят, передает «Радио Свобода».

Телеканал «Дом» презентовали в марте. Его решили сделать развлекательным, для чего использовать контент крупнейших телеканалов Украины. Однако из-за вопросов с авторским правом, вещать канал пока может только в цифровом и аналоговом формате, что сужает возможности доставки сигнала.

На презентации канала говорилось, что пока трансляция на неподконтрольные территории будет только с цифровых и аналоговых передатчиков. Из-за проблем с авторским правом канал не может пойти на спутник и в интернет. То есть искать канал нужно либо на тюнере Т2, либо на обычную дециметровую антенну.

В момент запуска к вещанию на подконтрольной Украине территории были готовы 5 цифровых и 3 аналоговых передатчика. В дальнейшем их количество должно было увеличиться. «В марте будут запущены еще 3 передатчика. Еще 2 цифровых передатчика будут запущены в течение июня-июля. И вообще до конца года должно быть 18 точек, где будет вещать телеканал», – говорил на тот момент первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Если трансляция ведется с подконтрольной Украине территории, то сигнал канала должен приниматься и в подконтрольных городах и селах Донбасса.

Не нашли телеканал ни жители Северодонецка в Луганской области:

Алла: «У нас на тюнер можно поймать 32 канала. Но канала "Дом" там нет»;

Дмитрий: «Увидел в интернете информацию о том, что появился новый телеканал "Дом". Я попробовал его найти у себя на телевизоре. У меня аналоговая антенна. Я заново выполнил поиск каналов. Но канала "Дом" там не было».

Ни Краматорска в Донецкой области:

Александр Решетник: «Из 32 каналов нет такого»;

Дмитрий Балховитин: «У меня Т2. Такого канала нет»;

Андрей Климченков «В Т2 Краматорска его нет, поскольку 7 мультиплекс еще не запущен».

Нет сигнала «Дома» и в населенных пунктах на линии разграничения. Так, село Троицкое (Луганская обл.) находится в километре от неподконтрольного Калинового, куда должен вещать канал «Дом». Жительница Троицкого Анжелика рассказывает, что найти новый канал там не смогла. «На обыкновенные антенны не принимает сигнал. Поэтому, можно сказать, что не ловит», – говорит Анжелика.

В Станице Луганской телеканал тоже не видят. «У нас транслятор стоит на Бахмутовке. Там 2 мультиплекса. 40 и 23. На 23 –восемь каналов, на 40 – еще где-то четыре. Это если говорить про Т2. Нужно попробовать посмотреть еще. Но недели 2 назад "Дома" там не было. Если аналоговое брать, то там только вроде "UA: Перший"», – рассказал местный житель Сергей Цюра.

После проверки Сергей подтвердил, что на 40 мультиплексе есть только 8 каналов, но канала «Дом» среди них нет.

На неподконтрольной территории – аналогичная ситуация. В начале марта в Луганске, в конце марта в Донецке канала там не нашли.

Исполняющая обязанности директора телеканала «Дом» Юлия Островская рассказывает, что на данный момент канал транслируется с 10 передатчиков, из них 6 цифровых и 4 аналоговых. Часть из них находится в Херсонской области для вещания на Крым, остальные – в Луганской и Донецкой областях. Правда, в Луганской области есть пока только 1 передатчик. Во многом, так произошло потому, что канал не может не только транслировать, но даже и транспортировать сигнал через спутник. Поэтому пришлось искать другой путь. Но до середины мая в Луганской области должны заработать еще 3 передатчика – в Бахмутовке, Старобельске и Широком.

В Донецкой области, по словам Островской, канал видели. В том числе и на неподконтрольной территории. «Говорят, что видят. Нам даже рассказывали, что на нашей частоте, нас нашли под Донецком, но там появлялся канал ТВЦ. Мы боролись с этим, побороли. Правда, мы не можем каждый день отлаживать эту ситуацию. РРТ когда может, сообщает нам. Ну а так, есть люди, которые мониторят это. Есть переписка. У многих там живут знакомые. Вот говорят, что мы есть. Бывает, что пропадаем. Потом опять появляемся», – заверила Юлия Островская.