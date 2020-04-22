Глава МИД Германии анонсировал видеоконференцию в Нормандском формате

Видеоконференция министров иностранных дел стран Нормандского формата планируется на следующую неделю. Об этом заявил 22 апреля глава МИД Германии Гайко Маас, передает «Укринформ».

«Мы договорились, и очень радуемся этому, что состоится видеоконференция в Нормандском формате на уровне министров, она состоится на следующей неделе», – заявил Маас.

По его словам, договоренность об этом была достигнута во время разговоров руководителей дипломатических ведомств Германии, Франции, Украины и России в телефонном режиме.

Маас отметил, что в последние дни говорил с тремя своими коллегами, и все министры констатировали, что важные пункты решений, принятых на декабрьском саммите Нормандской четверки в Париже, еще не воплощены в жизнь. Впрочем, начался обмен удерживаемыми лицами.

«Все министры согласились, что сейчас очень важным является выполнение договоренностей, предоставление им нового импульса», – добавил глава МИД ФРГ.