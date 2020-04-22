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Глава МИД Германии анонсировал видеоконференцию в Нормандском формате

22.04.20 18:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Видеоконференция министров иностранных дел стран Нормандского формата планируется на следующую неделю. Об этом заявил 22 апреля глава МИД Германии Гайко Маас, передает «Укринформ».

«Мы договорились, и очень радуемся этому, что состоится видеоконференция в Нормандском формате на уровне министров, она состоится на следующей неделе», – заявил Маас.

По его словам, договоренность об этом была достигнута во время разговоров руководителей дипломатических ведомств Германии, Франции, Украины и России в телефонном режиме.

Маас отметил, что в последние дни говорил с тремя своими коллегами, и все министры констатировали, что важные пункты решений, принятых на декабрьском саммите Нормандской четверки в Париже, еще не воплощены в жизнь. Впрочем, начался обмен удерживаемыми лицами.

«Все министры согласились, что сейчас очень важным является выполнение договоренностей, предоставление им нового импульса», – добавил глава МИД ФРГ.

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