За посты в Twitter: В «ДНР» жительницу Донецка «приговорили» к 15 годам колонии

Жительницу Донецка Марину Юрчак незаконно задержали в «ДНР» в 2017 году за посты в Twitter. Сейчас 41-летнюю женщину должны перевести в колонию в Снежном, пишет «Радио Свобода».

Наталья Юрчак (мама пленной) рассказывает, что в начале боевых действий она с семьей выехала из Донецка. Просила уезжать из города и дочь, но Марина отказалась, сказав, что дождется, когда Донецк снова будет мирным.

Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, Марина Юрчак, химик-эколог по образованию, пыталась устроиться на работу реализатором. С родными женщина общалась по мобильному телефону. Но однажды не вышла на связь, как должна была. И ее мама забила тревогу.

«Марина пропала 9 ноября 2017 года. Не буду рассказывать, какой путь мне пришлось пройти, пока не выяснилось, что дочку удерживают на территории бывшего завода "Изоляция". Я искала ее и в больницах, и даже в моргах», – говорит Наталья Юрчак.

В месте, которое освобожденные украинцы описывают как самую страшную каторгу, дончанку продержали около года. Потом ее перевели в СИЗО №5 в Донецке. А 26 марта 2020 года «осудили» на 15 лет лишения свободы.

Как удалось выяснить родителям женщины, причиной плена стали ее проукраинские репосты в Twitter. В соцсети Марина писала под ником «Дончанка».

«Сейчас дочка ждет "перевода" в женскую колонию в Снежном. Вместе с ней такой же участи ожидает, например, научная сотрудница из Горловки Елена Пех, которой одновременно с Мариной дали 13 лет лишения свободы», – подытоживает Наталья.

Это не единичный случай в «ДНР» «осуждения» человека за публикации в соцсетях. Так, 16 апреля в ходе обмена был освобожден студент из Луганска Сергей Русинов, который был пленен за публикации во ВКонтакте (писал о том, что «любит маму, хардкор и Украину»). Тем временем, до сих пор в плену «ДНР» остается 31-летний Павел Подвезко. Парня незаконно «арестовали» в мае 2018 года за якобы передачу украинским спецслужбам важной информации с помощью Twitter.