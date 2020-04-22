Участников пасхального богослужения в Святогорской Лавре не выпустят за пределы области, – Кириленко

Подавляющее большинство людей, которые присутствовали на пасхальном богослужении в Свято-Успенской Святогорской Лавре, проживают на ее территории. Правоохранители устанавливают личности всех находившихся в Лавре во время богослужения, чтобы не допустить их выезда из региона. Об этом сообщил глава Донецкой обгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в пасхальную ночь в Святогорской Лавре собралось до 350 человек. «Это священнослужители, внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающие на территории Лавры, а также местные прихожане, которые постоянно посещают богослужения», – перечислил Кириленко.

Глава области напомнил, что согласно приказу командующего операции Объединенных сил, въезды / выезды из Донецкой области закрыты с 28 марта.

«В соответствии с приказом, на территорию области пропускают только лиц, имеющих постоянную регистрацию в Донецкой области, а также тех, кто обеспечивает жизнедеятельность области. Соответственно, и выехать за пределы области без веских причин и крайней необходимости, невозможно», – подчеркнул Кириленко.

По его словам, полиция устанавливает всех лиц, находившихся в Лавре во время богослужения, чтобы не допустить их выезда из региона.

«Фактически, люди, которые приняли участие в богослужении, уже находятся в изоляции в пределах определенной территории (поскольку подавляющее большинство из них проживает на территории Лавры). При необходимости, в случае изменения ситуации или ухудшения состояния их здоровья, они будут перемещены в учреждение, определенное как место обсервации, и будут получать необходимую медицинскую помощь», – уточнил Кириленко.

Он также отметил, что сейчас решается вопрос организации тестирования на коронавирус участников богослужения.

Как сообщалось ранее, на Пасху в Донецкой области богослужения прошли в 275 культовых сооружениях, в большинстве – без нарушения общественного порядка. Храмы посетили около 3,5 тыс. верующих. При этом в Святогорской Свято-Успенской лавре пасхальные богослужения прошли с жесткими нарушением карантинных мер, в соборе присутствовало свыше 300 человек, без защитных средств и соблюдения социальной дистанции. По данным событиям полиция открыла уголовное производство.

В МВД уточнили, что ответственность понесет Игорь Яковенко (митрополит Арсений) – «гражданин Украины, как настоятель, как лицо, допустившее преступление».