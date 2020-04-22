27 человек за 5 дней: В «ЛНР» уже 48 заболевших коронавирусом

В «ЛНР» зарегистрировали 48 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, и есть один летальный случай. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко.

«На сегодняшний момент зафиксировано 48 заболевших в ЛНР. Семь человек выписано с выздоровлением. К сожалению, на сегодняшний день зафиксирован 1 случай смерти от сердечно-сосудистой патологии. Пациент возрастной, 74 лет, но он являлся носителем COVID-инфекции, то есть он, как контактный, был заражен, но причина смерти – в его основной патологии», – сказала она.

Случаи заболевания COVID-19 выявлены в Стаханове (после переименования Кадиевка) и Свердловске (после переименования Должанск). «Несколько заболевших у нас зафиксированы в Стаханове и Свердловске», – сказала она.

Новые же случаи заболевания, в основном, фиксируются в Первомайске. «Это случаи – контактные по предыдущим случаям заболевания. То есть это не новые заболевшие, а контактные по тем людям, которые уже выявлены», – пояснила Пащенко.

Она дополнила, что более 5 тыс. жителей находятся под наблюдением медиков с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

«На обсервации у нас уже гораздо меньше находятся наблюдаемых, потому что в обсервационные условия мы помещали людей, которые прибывали из дальнего зарубежья. На сегодняшний день менее 100 человек находятся в обсервационных отделениях», – продолжила «министр».

Отметим, что по состоянию на 17 апреля в «ЛНР» был 21 заболевший коронавирусом. Таким образом, за 5 дней в «республике» заразились 27 человек.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 апреля в «ДНР» зарегистрированы 36 случаев COVID-19, из них: 2 человека выздоровели, 34 находятся на лечении.

По состоянию на 22 апреля на подконтрольной Украине территории Донецкой области зарегистрированы 18 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусного заболевания, 10 пациентов выздоровели, 1 умер, и 7 находятся на лечении. На подконтрольной Луганщине – 26 случаев COVID-19, среди них 3 человека выздоровели.