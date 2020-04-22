Правительство направит $140 млн помощи от ООН в прифронтовые регионы

Организация Объединенных Наций выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом. Украина должна получить 140 млн долл. Об этом шла речь на ежедневном совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии COVID-19, передает пресс-служба главы государства.

«Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить в области, которые расположены рядом с линией разграничения», – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Президент Зеленский сказал, что сравнительно большое количество заболевших в стране за последние сутки – 467 человек – может быть отголоском пасхальных праздников. Он также отметил, что следующим вызовом будут майские праздники и выразил надежду, что их удастся пройти без больших скоплений людей.

Напомним, Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19.