На Донетчине зафиксирован 19-й случай коронавирусного заболевания

Новый, 19-й случай COVID-19 зафиксирован в Донецкой области. ПЦР-исследование подтвердило наличие вируса у 44-летней жительницы Мариуполя. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Telegram.

«Женщина – контактное лицо пациентки, наличие вируса у которой было подтверждено несколькими днями ранее. По информации медиков, сейчас состояние здоровья заболевшей удовлетворительное», – написал Кириленко.

Он также напомнил, что на сегодня в Донецкой области с начала объявления карантина зарегистрированы 19 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 12 – в Мариуполе, 2 – в Дружковке, по одному – в Бахмуте, Белозерском, Мирнограде, Славянске и Константиновке.

Из 19 случаев 1 закончился летально (умер 84-летний мужчина из Дружковки), 10 пациентов выздоровели, 8 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 апреля в Луганской области – 26 случаев COVID-19, среди них 3 человека выздоровели.

По состоянию на 22 апреля в «ДНР» зарегистрированы 36 случаев COVID-19, из них: 2 человека выздоровели, 34 находятся на лечении. В «ЛНР» уже 48 заразившихся коронавирусом, из них: один человек умер, 7 больных выздоровели.