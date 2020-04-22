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В 5-ти километрах: В «ЛНР» для жителей установили особый режим на «границе» с Россией

22.04.20 19:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» ввели ограничения на пребывание людей на территориях, примыкающих к «границе» с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

Особый «пограничный» режим установлен на полосе местности шириной до 5 км, непосредственно примыкающей к «границе» между «ЛНР» и Россией.

На этой территории введены следующие ограничения для жителей:

  • въезд и пребывание лиц, которые постоянно не проживают на этой местности, осуществляется по пропускам, которые выдает «служба пограничной охраны (СПО) МГБ ЛНР»;
  • производство работ разрешается при наличии разрешений, выдаваемых «СПО».

«Введены ограничения на пребывание в 100-метровой полосе местности, непосредственно примыкающей к границе, на берегах водоемов, по которым проходит граница», – также говорится в сообщении.

За нарушение новых правил предусмотрена «уголовная» и «административная» ответственность.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 апреля, в «ЛНР» зарегистрированы 48 случаев заражения коронавирусом.

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