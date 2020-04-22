В «ДНР»: Жителей начнут штрафовать за долги по коммуналке с 2021 года

В «ДНР» до конца 2020 года не будут применяться к жителям штрафные санкции за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина, опубликованном сегодня, 22 апреля.

«Юридическим лицам государственной и муниципальной форм собственности временно не начислять и не применять штрафные санкции (неустойки, штрафы, пеню) за несвоевременное исполнение договорных обязательств… физическими лицами за полученные жилищно-коммунальные услуги», – сказано в «документе».

Кроме того, не будут применять штрафные санкции к предприятиям и физлицам-предпринимателям, чья деятельность была ограничена «нормативно-правовыми актами», принятыми в «ДНР» для борьбы с COVID-19.

«Указ» Пушилина вступил в силу сегодня и будет действовать до 31 декабря 2020 года.