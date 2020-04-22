Без последних звонков и выпускных: В Украине дистанционно завершат учебный год

В связи с продлением общенационального карантина до 11 мая все учебные учреждения продолжают работать с использованием технологий дистанционного обучения, а учебный год завершится дистанционно. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Карантин продлен, а это значит, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН предоставило разъяснения для всех учебных заведений и публикует рекомендации на официальных ресурсах», – отметила и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Согласно рекомендациям МОН, в условиях использования технологий дистанционного обучения педсоветы школ должны самостоятельно определять особенности организации образовательного процесса и завершения учебного года.

Оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня 2020 года. Учащимся 1-8-х и 10-х классов, которые не планируют учиться в другом учебном заведении, рекомендуется направить копии соответствующих документов по электронной почте или иным способом, а оригинал документа вручить в сентябре 2020-2021 учебного года.

В календарно-тематическом планировании на 2020-2021 учебный год МОН рекомендует увеличить время на обобщение и закрепление материала предыдущего учебного года, а в 2-11-х классах провести входящее диагностирование уровня знаний учащихся за 2019-2020 учебный год.

Кроме того, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19, в этом году школам рекомендовано не проводить массовые мероприятия, в частности – последние звонки и выпускные вечера.