Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию России по снятию санкций

Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции, которые под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 имеют целью размыть санкционный режим. Сегодня, 22 апреля, Украина заблокировала очередную такую попытку, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Как отмечается, 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась. Украина, как и несколько недель назад, прервала так называемую «процедуру умолчания» и заблокировала эту инициативу.

«Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, преследуют цель ослабить санкции», – отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Примером эффективных решений, по его словам, являются две резолюции о противодействии COVID-19, уже одобренные Генассамблеей ООН, соавтором которых стала также Украина.

«Наше государство предано реальной борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель – это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию», – добавил глава МИД.

Напомним, 3 апреля Украина уже блокировала предварительную попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.