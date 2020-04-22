Президент назначил Ермаку нового зама по вопросам обороны

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны. Данную должность занял Роман Машовец. Об этом говорится в соответствующих указах главы государства, опубликованных сегодня, 22 апреля.

Также сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны, представил своего нового заместителя Романа Машовца.

Одной из главных задач, поставленных перед Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами данного направления.

Справка: Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.