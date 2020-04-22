Плюс 31 за день: В «ДНР» зарегистрированы 67 случаев COVID-19

В «ДНР» зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба «министерства здравоохранения ДНР».

«В Донецкой народной республике, согласно проведенным исследованиям 22 апреля, выявлен 31 случай заболевания COVID-19», – признали в «минздраве».

Отмечается, что по состоянию на 17:00 22 апреля в «республике» всего зарегистрировано и подтверждено 67 случаев COVID-19.

При этом, по состоянию на 11:00 сегодня, 22 апреля, «минздрава ДНР» заверял, что в «республике» зарегистрированы 36 случаев инфекции COVID-19.

Позже «минздрав» сообщил, что в «республике» от коронавируса скончался первый пациент.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 апреля в «ЛНР» зарегистрированы 48 случаев заражения коронавирусом.

На подконтрольной Украине территории по состоянию на вечер 22 апреля: в Луганской области – 26 случаев COVID-19, из них: 3 человека выздоровели; в Донецкой области – 21 случай COVID-19, из них: 1 пациент скончался, 10 человек выздоровели.