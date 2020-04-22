Мариуполь и Славянск: На Донетчине подтверждены новые случаи COVID-19

Еще два положительных результата ПЦР-теста на коронавирус получили в Донецкой области – в Славянске и Мариуполе. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Telegram.

«В Мариуполе наличие вируса подтвердили у 67-летнего мужчины, у которого накануне диагностировали пневмонию. В Славянске – у 60-летней женщины, которая вернулась из-за границы и находилась на самоизоляции. У нее также была предварительно диагностирована пневмония, а проведенное ПЦР-исследование на COVID-19 дало положительный результат», – написал глава области.

Таким образом, на данный момент с начала пандемии в Донецкой области – 21 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Из них 1 завершился летальным исходом (Дружковка), 10 пациентов выздоровели, 10 продолжают лечение.

По городам заболеваемость выглядит следующим образом:

13 случаев в Мариуполе;

по два – в Дружковке и Славянске;

по одному – в Бахмуте, Белозерском, Мирнограде и Константиновке.

«Обращаю внимание жителей Донетчины на необходимость соблюдать правила карантина. Опасность не миновала. Остановить распространение вируса можем только совместными сознательными усилиями каждого из нас. Оставайтесь дома, мойте руки и заботьтесь о своем здоровье и здоровье своих», – резюмировал Кириленко.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 апреля в Луганской области – 26 случаев COVID-19, из них: 3 человека выздоровели. В «ЛНР» зарегистрированы 48 случаев заражения коронавирусом, из них: 1 человек скончался, 7 человек выздоровели. В «ДНР» – 67 случаев COVID-19, из них 2 человека выздоровели, 1 пациент скончался.