За мою каденцию мы закончим эту войну, – президент Зеленский (Видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение его каденции будет закончена война на Донбассе. Об этом он сказал в фильме «Год президента Зеленского», показ которого состоялся 22 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что я готов ждать один год, готов работать один год. Если не будет работать Минский процесс, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел», – подчеркнул Зеленский.

«Вернули пленных, и это первый шаг. Разморозили "нормандскую встречу" через несколько лет, и это второй шаг, очень важный, потому что если нет площадки, на которой можно договориться о завершении войны, то ты никак ее не закончишь. Мы действительно давим на всех – и на россиян, и на европейцев», – рассказал президент.

По его словам, встречи в Минске раньше проходили нерегулярно, сейчас еженедельно проводится видеовстреча Трехсторонней контактной группы. «То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты», – отметил Зеленский.

Что касается встречи в Нормандском формате в декабре прошлого года, президент считает, что она прошла успешно для Украины. «Нормандская встреча была сложной, но никто ничего не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях не стоял. Мне кажется, мы вышли с очень неплохим результатом, не оборвался этот диалог, потому что после таких встреч люди снова могут заморозить отношения на несколько лет, и тогда не будет никакого прогресса. Частичные победы, наверное, есть, но будем ждать полного результата, когда, действительно, мы вернем наши территории в Украину. Еще нужно время, немного нужно времени», – добавил президент.

Зеленский рассказал о своем отношении к людям, живущим на неподконтрольных украинской власти территориях. «Я хотел, чтобы люди, которые живут на временно оккупированных территориях, когда они приезжают на подконтрольные территории, чтобы они видели, что у нас другое отношение к людям, другой уровень инфраструктуры. Поэтому мы построили сначала мост, потом сделали проект, и сейчас начинаем строить всю эту дорогу со Станицы Луганской. Я говорил, для чего мы строим дороги, строим экономику, для кого мы возвращаем территории – именно для людей. Давайте сначала вернем людей, действительно, попробуем это сделать», – подчеркнул президент.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украина 24»