В «ДНР» сообщили о первом летальном случае от COVID-19

В «ДНР» зарегистрирован первый летальный случай из-за коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба «министерства здравоохранения ДНР».

«В Донецкой народной республике зарегистрирован первый летальный случай от COVID-19. Пациент 60-ти лет поступил в учреждение здравоохранения уже в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом пневмония. В ходе лечения был произведен забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию, к сожалению, пациента спасти не удалось», – отмечает «минздрав».

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 апреля в «ДНР» зарегистрированы 67 случаев коронавируса (2 человека выздоровели), в «ЛНР» – 48 случаев, из них: 1 человек скончался, 7 человек выздоровели.

На подконтрольной Украине территории по состоянию на вечер 22 апреля: в Луганской области – 26 случаев COVID-19, из них: 3 человека выздоровели; в Донецкой области – 21 случай COVID-19, из них: 1 пациент скончался, 10 человек выздоровели.