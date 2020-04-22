Граница, обмен, КПВВ: Состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Сегодня, 22 апреля, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе провела очередную встречу в режиме видеоконференции. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Украинская сторона инициировала создание в ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

В рамках подгруппы по безопасности продолжилась работа по определению новых участков разведения сил и средств.

В гуманитарной подгруппе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, участники ТКГ высказались о необходимости активизации подготовки к открытию двух новых КПВВ на линии разграничения, в частности, у населенных пунктов Золотое и Счастье в Луганской области.

«Также во время заседания был обсуждена модернизация работы ТКГ, что будет способствовать ускорению выполнения Минских договоренностей и решений "Нормандской четверки", принятых во время декабрьской встречи в Париже. Была достигнута договоренность о продолжении работы в этом направлении», – заключили в Офисе президента.

В «МИД ДНР» по результатам видеовстречи ТКГ сообщили, что «участники контактной группы по Донбассу поручили гуманитарной подгруппе интенсифицировать подготовку очередного обмена пленными между республиками и Украиной, а также проработать оставшиеся после прошлых обменов проблемные аспекты».

В «ЛНР» результаты встречи не комментировали, лишь констатировали, что она состоялась.