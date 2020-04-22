«Все буде добре!»: В Киеве в витринах ЦУМа появились жизнеутверждающие постеры (Видео)

На витринах центрального универмага Киева появились яркие постеры с жизнеутверждающим лозунгами. Таким образом Фонд Рината Ахметова совместно с «ЦУМ Киев», при поддержке Министерства здравоохранения Украины присоединились к мировому флешмобу «Все буде добре!». Постеры дополняют правила, которые нужно соблюдать во время карантина. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.

Приспосабливаясь к жизни в условиях чрезвычайных карантинных мер и находясь в изоляции, итальянцы первые объединились в воодушевляющем движении «Andra' tutto bene!». На витринах итальянских магазинов появились плакаты, на которых изображена палитра радуги со слоганом флешмоба. Волна позитива очень быстро перешла в Испанию – «Todo va a salir bien!» и во Францию, где в рамках социальной инициативы родители и дети вместе рисовали плакаты с надписью «Ca va bien aller!», вывешивали их на своих окнах и балконах.

«Фонд Рината Ахметова с первых дней включился в борьбу с коронавирусом в Украине. Еще в феврале, когда в мире не осознавали масштабов трагедии, мы начали поддерживать систему здравоохранения закупками оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты, прежде всего, для врачей. Затем был осуществлен вклад в адаптацию системы образования к удаленному обучению, сериал для учителей и сериал для учеников. И после этого мы делаем третий, но очень важный шаг. Вместе с командой ЦУМа мы рассказываем, что если соблюдать правила, которые были разработаны при поддержке МОЗ, то карантин закончится быстрее. Носителями этого свода правил стали витрины главного универмага страны на улице Крещатик. Это яркая, сочная, весенняя компания говорит о том, что есть буквально восемь простых шагов для достижения положительного результата в борьбе с вирусом: оставайтесь дома, работайте из дома, учитесь из дома, делайте покупки онлайн, соблюдайте базовые правила гигиены и все будет хорошо! Эпидемия закончится, мы выйдем из карантина и вернемся к нормальной жизни», – комментирует Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова вместе с «ЦУМ Киев» призывает локальные бизнесы и ритейлеров присоединиться к флешмобу, а украинцев – делиться своими хорошими новостями и приятными моментами в социальных сетях с хештегом #всебудедобре.

Четырехсторонний Меморандум между Министерством здравоохранения Украины, Фондом Рината Ахметова, «ЦУМ Киев» и Институтом когнитивного моделирования был подписан 13 апреля 2020 года. Цель Меморандума – обеспечить максимальную эффективность мероприятий и активаций в рамках коммуникации по СOVID-19.

В пресс-службе напоминают, что в рамках борьбы с СOVID-19 Фонд Рината Ахметова проводит масштабную работу. Закуплено для всей страны 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Они уже переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины, и в настоящее время поступили в регионы. Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.