Камбала, пиленгас, осетр: Пограничники в Азовском море предупредили ущерб в полмиллиона гривен (Видео)

Пограничники предупредили ущерб природе на более полумиллиона гривен. Такой могла быть цена вреда, причиненного действиями браконьеров в Азовском море. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Оперативные сотрудники Донецкого погранотряда совместно с представителями областной прокуратуры и участковыми инспекторами Госпогранслужбы осуществили рейд в акваторию Азовского моря с целью сбора незаконных орудий лова, которые фигурируют в одном из уголовных производств.

«Правоохранители обнаружили 23 запрещенных орудия лова общей длиной 1380 м. В сети попали более 270 рыбин калкана азовского (камбала), почти 70 пиленгаса, 6 осетров российских, и два десятка сельди», – говорится в сообщении.

Запрещенные орудия лова следователи изъяли в качестве вещественных доказательств. Рыбу выпустили в естественную среду. Сумма предупреждения ущерба составила около 580 тыс. грн.