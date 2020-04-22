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В Славянске окончательно закрыли рынки и кладбища

22.04.20 22:01
Карантин в Славянске
Карантин в Славянске / Фото: dnews.dn.ua

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 22 апреля, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решения по работе рынков и посещению кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба Славянского горсовета.

«Подтверждено закрытие продовольственных и непродовольственных рынков города. Их работа временно приостановлена до завершения карантина», – отметили в горсовете.

Теперь кладбища города закрыты для посещений. «За исключением осуществления погребения умершего и при условии соблюдения противоэпидемических правил. В проведении ритуала погребения могут принимать участие не более 10 человек с обеспечением расстояния между ними не менее 1,5 метра», – уточняется в сообщении.

При этом на поминальные дни, чтобы ограничить передвижение жителей, будет остановлена работа всего общественного транспорта города – с 5 утра 26 апреля до 5 утра 27 апреля.

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