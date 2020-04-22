В «ЛНР» открыли ранее закрытые на карантин Антрацит и Хрустальный

Сегодня, 22 апреля, в «ЛНР» принято решение о снятии введенных ранее ограничений на передвижение людей и транспорта в Антраците и Красном Луче (после переименования – Хрустальный).

Решение о запрете передвижения людей и транспорта (кроме специализированного, аварийного и по доставке продуктов в магазины) в этих городах было принято 4 апреля из-за вспышки заболеваемостью коронавирусом.

«На сегодняшний день очаг инфекции локализован, и эти территории могут вернуться в действующий в республике режим повышенной готовности», – отметил «санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко.

Карантин с городов снимается сегодня в 23:00.

Напомним, что из-за вспышки COVID-19 в «ЛНР» с 17 апреля запретили передвижение в/из города Первомайска, примыкающего к Антрациту.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22 апреля в «ЛНР» зарегистрированы 48 случаев заражения коронавирусом, из них: 1 человек скончался, 7 человек выздоровели.