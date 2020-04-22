Не сообщила врачу: В Славянске рассказали о новой женщине, заразившейся COVID-19

Сегодня, 22 апреля, в Славянске был лабораторно подтвержден второй случай инфицирования COVID-19.

Пожилая женщина с пневмонией госпитализирована в инфекционное отделение больницы города Константиновка.

«Жаль, что она не сообщила семейному врачу о своем приезде из-за границы. С кем она контактировала – проследить очень трудно, и в результате мы имеем реальный риск массовой вспышки болезни», – отметили в пресс-службе Славянского городского совета.

Как ранее сообщалось, данная 60-летняя жительница Славянска вернувшись из-за границы находилась на самоизоляции. У нее предварительно была диагностирована пневмония, но ПЦР-тест на COVID-19 дал положительный результат.

Напомним, что с начала пандемии по состоянию на вечер 22 апреля: в Донецкой области – 21 подтвержденный случай COVID-19, из них: 1 пациент скончался, 10 человек выздоровели; в Луганской области – 26 случаев, из них 3 человека выздоровели.

В «ДНР» зарегистрированы 67 случаев коронавируса (1 человек скончался, 2 – выздоровели), в «ЛНР» – 48 случаев (1 человек скончался, 7 – выздоровели).