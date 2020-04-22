Не стреляйте по врачам: «Женевский призыв» начал кампанию по защите медиков на Донбассе (Видео)

В зоне вооруженного конфликта на Донбассе международная организация «Женевский призыв» (Geneva Call) запускает информационную кампанию (видеоролики и информационные листовки) по продвижению гуманитарных норм в сфере доступа к здравоохранению и защите медицины. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Главная цель кампании – привлечь внимание к проблеме атак на объекты здравоохранения и медицинский персонал, а также напомнить о правилах ведения войны всем сторонам конфликта.

При этом регион Донбасса – особенно уязвим для эпидемий COVID-19. Система здравоохранения ослаблена войной: по данным ВОЗ, только за первые три года войны около 150 учреждений здравоохранения подверглись обстрелам и пострадали, многие врачи вынуждены были уехать из региона. В результате военных действий здоровье и иммунитет людей ослаблены. По данным властей Украины, около 50 военных медиков погибли, начиная с 2014 года.

«Нормы международного гуманитарного права о защите медицинских работников, медучреждений и медтранспорта распространяются как на государственные, так и негосударственные вооруженные силы: никому нельзя стрелять по больницам или использовать "скорую" для доставки военных, а также запрещать населению получать медицинскую помощь. К примеру, многие гуманитарные организации не могли оказать необходимую помощь для предотвращения распространения эпидемии вируса Эболы на востоке Демократической Республики Конго из-за того, что действующие там вооруженные группы не пропускали их для оказания помощи населению, стреляли по врачам и больницам. Нападения на медицинский персонал и больницы в таких странах, как Украина или Сирия, вероятно, только усложнят борьбу с COVID-19», – отметила Мари Лекен, директор программы по Евразии «Женевского призыва»:

«Во времена эпидемии особенно важно, чтобы все воюющие стороны гарантировали безопасную работу медучреждений и врачей – не стреляли по ним, не пользовались их защитными эмблемами, гарантировали всем доступ к услугам здравоохранения, и вводили только такие ограничительные меры, которые необходимы для обеспечения здоровья населения. Если население конфликтного региона – равно как и находящиеся там военные – окажутся без должной помощи и защиты, это может поставить под угрозу попытки взять эпидемию под контроль и увеличить риск для всех остальных областей и даже других стран», – говорит Варвара Пахоменко, глава представительства «Женевского призыва» в Украине.

Так, информационные листовки и плакаты «Женевского призыва» для военных и гражданских лиц в зоне конфликта содержат правила защиты здравоохранения на войне:

раненых и больных необходимо защищать, по возможности эвакуировать и оказывать им медицинскую помощь;

медицинские работники, медицинские учреждения или транспорт нельзя атаковать;

медицинские учреждения и транспорт должны использоваться только по назначению, чтобы не поставить под угрозу их безопасность;

к медицинскому персоналу необходимо относиться с уважением, помогать им в эвакуации раненых и больных.

Листовки также содержат рекомендации по предотвращению распространения коронавируса.

Видеоролики демонстрируют правила защиты медицинского персонала и медицинского транспорта в условиях вооруженного конфликта, а также доступа к услугам здравоохранения для всех нуждающихся.