Мариуполь: Как работают стоматологи в период карантина (Видео)

Из-за пандемии коронавируса Министерство здравоохранения отменило плановые приемы в стоматологиях. В период карантина обращаться к ним можно только с острой зубной болью.

Но в Городском стоматологическом центре Мариуполя идут на встречу жителям, и принимают пациентов с другими проблемами, требующими оперативного вмешательства

Сейчас в стоматологии пускают не более 10-ти пациентов. При этом в часы дезинфекции всех просят ожидать на улице. «Санобработка длится час. Это санобработка, кварцевание оборудования и помещений, проветривание», – поясняет Ирина Крыжановская, старшая медсестра ГСЦ Мариуполя.

Зубные кабинеты – практически пустые, работают лишь несколько врачей.

Роман Безпалов сегодня на дежурстве. «Нагрузка остается, но только из возможных, например, четырех врачей работает один дежурный врач. Конечно, образуются небольшие очереди. Но никто с больным зубом не останется», – заверяет стоматолог.

Одновременно в больнице принимают хирург, ортопед, терапевт и детский стоматолог. Специалисты иных профилей работают по графику.

«Естественно, у них сократилось количество рабочих дней. Но еще в начале карантина мы издали приказ, что зарплата будет всем обязательно сохранена. Это не только по специалистам, но и по среднему и младшему персоналу. За исключением только тех, кто сам пожелал остаться дома», – рассказывает Лариса Комлева, директор ГСЦ Мариуполя.

По словам Комлевой, кроме приема с острой болью в больнице предоставляют и иную помощь – например, если откололся зуб или сломался протез.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»