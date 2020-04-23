В «ДНР»: Долги по зарплате на заводе в Донецке превысили 30 млн рублей

В неподконтрольном украинским властям Донецке задолженность по зарплате на заводе «Донецкгормаш» превысила 30 млн руб. (13 млн грн по местному курсу на 23.04.2020).

Работники завода требуют погасить задолженность по зарплате. «Главе ДНР» Денису Пушилину было направлено соответствующее письмо. Профсоюз работников обнародовал обращение в Telegram-канале.

Как отмечается, проблеме с невыплатой зарплаты уже почти 5 лет. 28 января было направлено коллективное обращение более 250 работников «главе ДНР» и «председателю народного совета». «До сих пор мы не были избалованы вниманием властей, в отличие от других категорий и коллективов», – отмечается в тексте.

В ответ «депутаты» прислали отписки.

Профсоюз направлял обращение и 12 марта – оно осталось без ответа. Поэтому работники предприняли еще одну попытку, отправив очередное обращение Пушилину. В письме от 21 апреля сообщается, что на 1 апреля задолженность составляет более 30 млн руб. (13 млн грн). «За 2020 год выплачено всего 40% месячной зарплаты, за 2018 год есть долг почти за 2,5 месяца, а все остальное – это долги 2015-2017 года. Перспектив их погашения нет в принципе», – говорится в тексте.

Также отмечается, что за 2019 год долги погашены.

Напомним, в конце июля 2014 года завод «Донецкгормаш» был захвачен. В сентябре «глава ДНР» Александр Захарченко (впоследствии был ликвидирован) издал «указ» о передаче машиностроительного завода в Донецке и машзавода в Горловке предприятию, которое работает на нужды «оборонно-промышленного комплекса ДНР».