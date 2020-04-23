Не знаю, как люди, у которых есть дети, смогли до смерти замучить чужих детей, – мать убитого активиста

18-летний Юрий Поправка – первый замученный незаконными вооруженными формированиями (НВФ) на Донбассе активист. Его убили в апреле 2014 года. Его историей в годовщину гибели юноши поделилось «Радио Свобода».

Мама Юрия Ярослава рассказывает, что, по данным следствия, убийством ее сына, Юры Дяковского и Владимира Рыбака, попавших в плен, руководил лично российский полковник Игорь Гиркин (Стрелков).

Весной 2014 года в захваченном Славянске НВФ заявили, что бойцы «Правого сектора» расстреляли их блокпост прямо на Пасху, 20 апреля. Нападение тогда пытались «повесить» на группу активистов Майдана, среди которых были 18-летний Юрий Поправка, 25-летний Юрий Дяковский и 22-летний Виталий Ковальчук. На самом деле двое из троих ребят на момент обстрела блокпоста были уже убиты. А в плен они попали ориентировочно 17 апреля.

Юрия Поправку, Юрия Дяковского, а также незнакомого с ними депутата горсовета Горловки Владимира Рыбака замучили еще до 20 апреля. Их тела бросили в реку Торец. 18-летнего Поправку похоронили под Киевом 28 апреля.

Виталий Ковальчук – единственный из группы активистов Майдана, кто выжил после пленения. По его словам, ему повезло, ведь он согласился перейти на русский язык. Дяковский и Поправка во время допросов продолжали говорить на украинском.

Почти через 6 лет после убийства Юрия Поправки его мать рассказывает, что в семье никогда не насаждалась ненависть к русскому языку. И правила говорить только на украинском не было. Язык – его сознательный выбор. «До смерти сына я могла перейти на русский в ответ. После трагедии – принципиально не перехожу. Теперь это и мой сознательный выбор», – делится женщина.

Весной 14-го вместе с еще четырьмя активистами Майдана Юра тайно уехал партизанить в Славянск. Ребята не были подготовлены, но были патриотически настроены, и просто не могли смириться с тем, что кто-то захватывает их страну. «Мне он сказал, что едет к друзьям в Харьков», – рассказывает мама Юрия.

Почти сразу их группа попала в плен НВФ. Женщина начала поиски сына, звонила на его мобильный, а трубку снимал какой-то мужчина и отвечал, что Юру убили.

«Очень тяжело было, когда меня позвали на опознание в Киеве. Следователь показывал ужасные фото после пыток и какого-то времени в воде. Перед смертью над Юрой издевались – ему, в частности, разрезали живот. Я до сих пор не знаю, как такое вообще могли сделать люди», – рассказывает Ярослава.

Палачи, исполнители пыток, также установлены. Это – граждане Украины, жители Харькова.

«Есть информация, что их уже нет в живых. Но я, наверное, до конца жизни буду думать, как же люди, у которых есть дети, смогли до смерти замучить чужих детей», – делится Ярослава.

По ее словам, когда тела нашли, столичные следователи сказали, что в Славянск никто из них не поедет. И семья забирала тело сама.

Напомним, 22 апреля тело горловского депутата Владимира Рыбака со следами пыток было найдено в реке Казенный Торец под Славянском. Вместе с ним было найдено тело студента Юрия Поправки. По сообщению пресс-службы МВД, «причина смерти обоих погибших – комбинированная травма тела вследствие пыток, с последующим утоплением еще живых потерпевших, которые находились без сознания».