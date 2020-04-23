В Донецке на набережной появился новый памятник (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке на набережной установили памятник писателю Антону Павловичу Чехову. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают дончане в местном паблике, памятник появился на набережной 22 апреля.

Также фото на своей странице в Facebook опубликовал дончанин Сергей Голоха.

«В Донецке 26 памятников Ленину, который ни разу не был на Донбассе, но до вчерашнего дня не было ни одного памятника Чехову, не только бывавшему в наших краях и описавшему их, но и, по сути, нашему земляку. И вот 22 апреля, в день 150-летнего юбилея Ильича, наконец на городской набережной установили памятник Павловичу», – сегодня, 23 апреля, написал Голоха.

По его словам, памятник Донецку подарил местный художник, увлекающийся творчеством Чехова.