RU
Все новости

В Донецке на набережной появился новый памятник (Фото)

23.04.20 08:34
Набережная, Донецк
Набережная, Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке на набережной установили памятник писателю Антону Павловичу Чехову. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают дончане в местном паблике, памятник появился на набережной 22 апреля.

Также фото на своей странице в Facebook опубликовал дончанин Сергей Голоха.

«В Донецке 26 памятников Ленину, который ни разу не был на Донбассе, но до вчерашнего дня не было ни одного памятника Чехову, не только бывавшему в наших краях и описавшему их, но и, по сути, нашему земляку. И вот 22 апреля, в день 150-летнего юбилея Ильича, наконец на городской набережной установили памятник Павловичу», – сегодня, 23 апреля, написал Голоха.

По его словам, памятник Донецку подарил местный художник, увлекающийся творчеством Чехова.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк