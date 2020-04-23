В ОБСЕ сообщили о новых случаях препятствования работе со стороны НВФ

21 и 22 апреля члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) вновь запрещали доступ патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ при попытках проезда/прохода в неподконтрольные украинскому правительству районы по официальным дорожными коридорами: 2 раза в Донецкой области и 1 раз в Луганской области. Кроме того, патрулям СММ отказывали при попытках проезда/прохода в подконтрольные правительству районы: 1 раз в Донецкой области и 1 раз в Луганской области. Об этом говорится в оперативном отчете Миссии, обнародованном 22 апреля.

Сообщается, что 21 и 22 апреля на блокпосте НВФ южнее моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) члены НВФ 1 раз запретили патрулю Миссии проход в неподконтрольные украинскому правительству районы и 1 один раз – в подконтрольные, объяснив это тем, что блокпост закрыт в связи с COVID-19.

22 апреля на блокпосте вблизи неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) патруль СММ не смог проехать в неподконтрольные украинскому правительству районы из-за того, что поперек дорожного полотна были установлены дорожные шипы, а посреди дороги был предупреждающий знак о минной опасности.

«Наблюдатели не зафиксировали на блокпосте членов вооруженных формирований», – отмечается в отчете.

21 апреля на блокпосте вблизи неподконтрольной Еленовки (Донецкая обл.) члены НВФ 1 раз отказали команде Миссии в проезде в подконтрольные правительству районы и 1 раз – в неподконтрольные.

«В одном случае они объяснили это "необходимостью получения разрешения от членов вооруженных формирований старшего ранга", а во втором – карантинными ограничениями в связи с COVID-19», – проинформировали в СММ ОБСЕ.

«Эти регулярные недопуски Миссии на блокпостах вооруженных формирований во время попыток патрулей СММ пройти/проехать в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области. Такие ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – отметили в Миссии.