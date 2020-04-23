В Мариуполь прибыли еще 15 новых троллейбусов

В Мариуполь прибыли 15 новых троллейбусов. Это уже вторая партия из 72-х машин, закупленных в рамках совместного проекта Мариупольского городского совета и Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

По словам директора департамента транспорта и связи Василия Клата, сначала новый транспорт пройдет «обкатку» и тестирование. На улицах города он появится в начале мая. Троллейбусы пустят по новому маршруту №7, соединяющему 23-й микрорайон и порт.

Первая партия из 12 машин прибыла в город в начале этого года.

«Троллейбусы уже курсируют по улицам. Часть из них пущена по маршруту №17. Он соединил 17-й микрорайон и микрорайон "Восточный"», – отметили в пресс-службе.

В горсовете также напомнили, что согласно графику поставки, 72 единицы троллейбусов будут прибывать в Мариуполь до конца третьего квартала 2020 года.