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Пролежала в земле больше 70 лет: На Донетчине обезвредили 100-килограммовую авиабомбу (Фото)

23.04.20 09:15
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

В с. Осыково (Константиновский р-н, Донецкая обл.) 22 апреля пиротехники ГСЧС обезвредили 100-килограммовую авиационную бомбу ФАБ-100. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в среду, 22 апреля, на телефон службы спасения «101» поступило сообщение от местного жителя с. Осыково об обнаружении подозрительного предмета за пределами села.

«На место происшествия немедленно выехали пиротехники части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Так, пиротехники изъяли и уничтожили авиационную бомбу времен Второй мировой войны ФАБ-100», – сообщили в ГСЧС.

От Главного управления привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

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