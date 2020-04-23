В ВСУ за сутки зафиксировали еще 3 случая COVID-19

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксированы 3 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 23 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 46 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая», – сказано в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 341 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 80 человек.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. 2-е больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона – 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь – 1 военнослужащий), во Львовской области – 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», – сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.