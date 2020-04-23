Правозащитники сообщили, когда и какие шахты закроет «ЛНР»

«ЛНР» намерена ликвидировать 5 шахт. Перечень опубликовала Восточная правозащитная группа.

Как отметили правозащитники, НВФ «ЛНР» приняли решение о ликвидации ряда угледобывающих предприятий. «Наши источники сообщили нам перечень шахт, которые подлежат закрытию: шахта "Никанор-Новая", г. Зоринск – будет закрыта до 01.02.2021 года; шахта "19 партсъезда", пос. Юрьевка – до 31.12.2020; шахтоуправление "Луганское", пос. Юбилейный – до 01.02.2021; шахта «Партизанская», г. Антрацит – до 01.02.2021; шахта им. Дзержинского, г. Ровеньки – до 01.02.2021», – сообщили в Восточной правозащитной группе.

Также правозащитники сообщили, что ранее были закрыты шахты в Красном Луче – «Известие»; шахта «Краснолучцкая»; шахта «Краснокутская»; шахта «Миусинская»; шахта «Хрустальская»;

шахта «Княгининская»; шахта «Новопавловская»; Перевальском районе – «Вергилевская»; шахта «Фащевская»; шахта «Ломоватская»; шахта «Черкасская»; шахта «Лутугинсеая»; г. Ровеньки:

Шахтоуправление «Ровеньковское»; Шахта 81 «Киевская»; г. Первомайск: Шахта Первомайская.

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины продолжат работу: г. Антрацит:

Шахта «Комсомольская»; г. Ровеньки: шахта им. Космонавтов; шахтоуправление «Ясеновское»; г. Свердловск: Шахтоуправление «Свердловское»; Шахтоуправление «Червонопартизанское»; пос. Белореченка: шахта «Белореченская». Также работу продолжат действующие шахты «Краснодонугля».

«Шахты будут ликвидированы не сразу, решение будет приниматься по результатам работы предприятий за последние 2 года», – сообщили правозащитники.