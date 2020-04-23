Новый антирекорд: За сутки в Украине зафиксировали 578 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 22 апреля, в Украине зафиксированы 578 новых случаев заболевания COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 23 апреля, в ходе ежедневного брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что это новый антирекорд за все время эпидемии в нашей стране.

«За минувшие сутки заболели 578 человек. Из них 44 ребенка и 123 медицинских работника. Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это стало следствием, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху», – сказал Степанов.

Министр здравоохранения также проинформировал, что были госпитализированы 182 человека, зафиксированы 13 летальных случаев.

«При этом хорошая новость: 80 пациентов, в том числе 4-ро детей выздоровели», – сказал Степанов.

В целом, за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 7170 человек. Из них 475 детей, а также 1368 медиков. Выздоровели 504 человека, зафиксированы 187 летальных случаев.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 87, Киевской области – 61 и городе Киеве – 70», – констатировал Степанов.

Отметим, что согласно данным, обнародованным на сайте Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9 утра сегодня, 23 апреля, в Донецкой области зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом, в Луганской – 27 случаев.