Сводка из зоны ООС за 22 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Марьинки, Богдановки и Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Широкино – из минометов калибром 82 мм;

у Лебединского – из гранатометов различных систем;

у Павлополя и Авдеевки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ из автоматических станковых гранатометов обстреляли украинские позиции недалеко от Орехово.

С начала текущих суток НВФ дважды обстреляли украинских военных в районе оперативно-тактической группировки «Восток»: в районе Новоселовки Второй и Авдеевки НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 16 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 162 единицы. Обстрелам на донецком направлении подвергся район "Вольво-центра", поселки шахты "Трудовская", Александровка, Старомихайловка и село Спартак; на горловском направлении – районы поселков Гольмовский и Доломитное; на мариупольском направлении – окрестности сел Петровское и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также заявляют, что «накануне огнем украинских силовиков было повреждено здание школы в поселке Александровка и 2 дома в поселке Старомихайловка на западе Донецка. Кроме того, в результате обстрела в поселке шахты "Трудовская" повреждена хозяйственная постройка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Березовское. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП».