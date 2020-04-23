Госпитализированы еще 10 человек: В «ДНР» сообщили о ситуации с коронавирусом

В «ДНР» взяли под наблюдение с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 11 человек. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 9:00 23 апреля в ДНР зарегистрированы 67 случаев COVID-19, за сутки – 31, летальных случаев – 1, выписаны с выздоровлением – 2. Находятся на лечении 64», – уверяют в «ДНР».

«За последние сутки взяты под наблюдение 11 человек, 10 госпитализированы, 1 самоизолирован на дому. Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 309 человек, 7912 человек находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 8221 человек. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 60 человек», – заявляют в «республике».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» зарегистрирован первый летальный случай из-за коронавирусной инфекции.

На подконтрольной Украине территории по состоянию на вечер 22 апреля: в Луганской области – 26 случаев COVID-19, из них: 3 человека выздоровели; в Донецкой области – 21 случай COVID-19, из них: 1 пациент скончался, 10 человек выздоровели.