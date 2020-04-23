Минздрав выделил 35 млн грн на закупку костюмов биологической защиты

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить костюмы биологической защиты для медиков. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 апреля, во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Замминистра проинформировали, что на это выделено 35 млн грн.

«Что касается вообще закупок, то в Минздраве в настоящее время есть бюджет 35 млн грн на закупки. И это предусмотрено резервным фондом для того, чтобы закупить средства индивидуальной защиты. На заседании штаба было определено, что на эту сумму наиболее критичным и самым важным для наших врачей являются именно костюмы биологической защиты. Поэтому Министерство здравоохранения очень внимательно подошло к этой процедуре. И детально все проработав, на сегодня мы имеем закупку именно костюмов биологической защиты, которые соответствуют стандартам европейских сертификатов», – сообщила Шаталова.